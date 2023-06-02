Galatasaray Başkanı’ndan Ali Koç’a davet

Süper Lig’de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray’ın başkanı Dursun Özbek, Ali Koç’a davette bulundu.
üper Lig’de 2022-23 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, bu hafta derbide Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Dev derbiye şampiyon unvanıyla çıkacak olan Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’ten yemek hamlesi geldi.
TRT Spor’un haberine göre Dursun Özbek, Ali Koç’a davette bulundu.
Derbi öncesi tüm Fenerbahçe yönetimi, NEF Stadı’ndaki başkanlık locasında yemek organizasyonuna davet edildi.
Fenerbahçe cephesinin davete vereceği cevap ise merak konusu.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 4 Haziran Pazar günü saat 19:00’da NEF Stadı’nda kozlarını paylaşacak.