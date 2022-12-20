Galatasaray Başkanı’ndan Ronaldo açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ronaldo hakkındaki soruya, “Elbette isteriz ama şu anda böyle bir ekonomik durumumuz yok.” şeklinde cevap verdi.

alatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı Spor Masası’nın konuğu oldu.

İşte Özbek’in açıklamalarından önemli kısımlar:

“Finansal zorluklar içerisindeyseniz, sürdürülebilir bir sportif başarı isteniyorsa, mali bağımsızlığı mutlaka yakalamak zorundasınız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Camianın, taraftarların bizi desteklemesi, bu projelerin hayata geçmesindeki en önemli faktör. Birlik beraberlik bizim mayamızda var. 500 senelik değerlerimiz var. Baba Gündüz ne demiş? Galatasaray bir halatı hep beraber çekenlerin takımıdır. Bu kendi kendine oluşmuş bir şey değil. 500 senelik bir gelenek. Leo Residences’in gördüğü ilgi bizi ve herkesi şaşırttı. Gayrimenkul piyasasının şu dönemde %34 küçüldüğünü düşünürsek, bu talep, bu ilgi, 1 saat gibi sürede 134 parçanın satılması çok önemliydi. Şu soru sorulabilir; “Galatasaray’ın mali durumu ortada, bu inşaatı nasıl yapacaksınız?” Kaba inşaatı bitmiş halde olsa da içinde de maliyet var. Galatasaray’ı ve yönetimimi çok şanslı görüyorum. Erden Timur’un olması büyük şans. Erden Timur ve NEF’in katkısı çok büyük.”

“1 milyar liranın üzerinde gelir bekliyoruz”

“Mecidiyeköy’deki rezidans projesinin yüzde 70’lik kısmından 1 milyar liranın üzerinde gelir bekliyoruz. Florya, fiziki anlamda Galatasaray’a bugün hizmet verebilecek bir tesis değil. Oradaki sıkışmışlık sorununu Kemerburgaz’da çözeceğiz. Florya’daki arsanın ekonomik değeri de yüksek.”

“Okan hocanın bize rapor sunmasını bekliyoruz”

“(Transfer) Okan hocanın bize rapor sunmasını bekliyoruz. Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda sıkıntıya uğramaması için eksikler varsa transfer yapacağız. Finansal noktayı da ihmal etmeyeceğiz.”

“Ancak şu an ekonomik olarak Ronaldo’yu alamayız”

“Cristiano Ronaldo’yu kadronuzda görmek ister misiniz?’ diye soru olur mu? Hangi hoca, hangi yönetim bunu istemez? Elbette isteriz ama şu anda böyle bir ekonomik durumumuz yok. “Galatasaray, bir dünya markası. Türkiye’nin bir numarası. Millet de doğal olarak Cristiano Ronaldo’yu bize yakıştırıyor. Ancak şu an ekonomik olarak alamayız.”

“Birçok oyuncumuza teklif var”

“Birçok oyuncumuza teklif var. Hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. Çok iyi kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyoruz. Sacha Boey ve Victor Nelsson’un yanı sıra 3-4 oyuncuya daha teklif var. Çünkü kadro, çok güzel bir kadro.”

“Icardi ve Rashica’nın şartları uygun olursa alırız”

“Mauro Icardi çok sansasyonel bir transfer olur. Ayrıca Milot Rashica da öyle. İkisini de şartlar uygun olursa, Galatasaray’da kalıcı olarak görmek isteriz.”

“Galatasaray – Fenerbahçe bir dünya derbisi”

“Galatasaray – Fenerbahçe bir dünya derbisi. Her maç heyecan dorukta oluyor. Yine öyle olacak. Maç Kadıköy’de ve biz de Kadıköy’de hazır olacağız. Oradan zaferle, 3 puanla ayrılacağız.”

“Galatasaray olarak yabancı sınırlamasına karşıyız”

Galatasaray olarak yabancı sınırlamasına karşıyız. Anadolu takımlarının bütçesi az ve bizle yarışmak için takım kuracaklar. Bırakın dünya oyuncu havuzundan istediklerini alsınlar. Sahada 3 Türk… Kısıtlama yüzünden Türklerin değeri çok yükseklere çıkıyor. Türk futbolcu, bizim futbolcumuz. Performansı iyiyse, zaten oynayacak. Avrupa’da yarışıyoruz, bizim seviyemizi oraya taşımak için başarı odaklı oynamamız lazım.

“Yusuf Demir, Türk oğlu Türk”

“Yusuf Demir, Türk oğlu Türk futbolcu. Öyle şartlar getirmişiz ki, Türk statüsünde oynayamıyor. Bu kuralları koyduğumuz gibi, kaldırmasını bilmeliyiz. Yusuf’un Türk oynamasında kime zarar var?”