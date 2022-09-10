Galatasaray Başkanı’ndan sert tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep maçı sonrası MHK Başkanı Sabri Çelik’e sert tepki gösterdi.

galatasaray’da Gaziantep maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya olan öfke giderek artıyor.

Sarı kırmızılılar geçen hafta Gaziantep ile oynanan maçın 45. dakikasında Abdülkerim’e çıkardığı 2. sarı kart ile büyük tepki çeken hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile alakalı çıkış bu kez bizzat başkan Dursun Özbek’ten geldi.

Hürriyet’in haberine göre; Sarı kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un karşılaşmanın devre arasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye yaptığı sitemin daha sertine Özbek imza attı.

Çelik anlatıyordu, Özbek araya girdi

Kulüpler Birliği’nin organizasyonuyla kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular TFF’ye yapılan saldırıya karşı için geçmiş olsun ziyaretinde bulunurken Riva’daki organizasyonda sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, MHK Başkanı Sabri Çelik’e sert çıktı.

Toplantıya katılan Çelik, tüm kulüp başkanlarına yapay zeka ile hakem atamalarını anlatmaya başladıktan sonra Özbek araya girip “Başkan, Yaşar Kemal Uğurlu hangi algoritmaya göre bizim maça atanıyor?” sorusunu yöneltti.

Neye göre birinci aday çıkıyor

Sistemi anlatmaya başlayan Sabri Çelik, Uğurlu’nun Galatasaray’ın hakem adayı sıralamasında birinci olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Dursun Özbek, yeniden araya girerek “Siz bildiğinizi anlatıyorsunuz. Ben size soru soruyorum. O zaman soruma cevap ver. Uğurlu nasıl bizim maça atanıyor? Bu algoritmayı kim yönetiyor? Neye göre birinci oluyor?” diye isyan etti.

Sabri Çelik’in “Hakemlik performansına göre” yanıtı üzerine ise Özbek “Hakemliğini geçtim, Yaşar Kemal Uğurlu kötü ve art niyetli biri! Hakem de değil, iyi niyetli de!” sözleriyle tepkisini sürdürdü.