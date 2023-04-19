Galatasaray Başkanı’ndan transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Milot Rashica transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle ilgili konuşan Dursun Özbek “Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Deplasman puanımız 2.04 veya 2.05. Bugün gördünüz, Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık. Bizim için fark etmiyor İstanbul’da veya deplasmanda oynamak.” dedi.

“TRANSFER İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ”

Milot Rashica’nın transferiyle ilgili soruya cevap veren Dursun Özbek “Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet.” ifadelerini kullandı.

“HAVAYA GİRMEK YANLIŞ!”

Dursun Özbek ayrıca “Şampiyona bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz. Aynı dikkati göstererek devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.