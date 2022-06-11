Galatasaray başkanını seçiyor

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeni başkanını seçiyor.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.

Genel kurulda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu Sarı Kırmızılılar’ın yeni başkanı olmak için yarışıyor.

Bu seçimle birlikte geçen yıl haziran ayında başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas’ın görev süresi sona erecek. Seçimli genel kurulda üyeler Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanacak. Genel kurulda, 8 bin 862 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde toplam 24 sandık olacak.

Oy verme işlemi saat 10:00’da başladı

Galatasaray Lisesi’nde bugün saat 10.00’da başlayan kongrede oy verme işlemi 15.00’te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı. Hamamcıoğlu 3 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, “Çok önemli bir seçim süreci yaşıyoruz. Bu Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, Galatasaraylı üyeler bugün, hür ve bağımsız bir Galatasaray için destek verecekler, karar verecekler. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu yarışımız bu zamana kadar Galatasaray’a yakışan bir kalite seviyesinde cereyan etti. Umarım akşama kadar da öyle olacaktır. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini, koridorlarda, sınıflarda, bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi önde bitiririz bu seçimi” diye konuştu