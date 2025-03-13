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Galatasaray, Bayern’li Genç Kaleci Peşinde

KALECİ ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig’de kaleci arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızı takım, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirirken, gündeme düşen son isim Bayern Münih’in genç kalecisi Jonas Urbig oldu.

ALMAN MEDYASINDAN KİRALAMA HABERİ

Jonas Urbig, sakat olan Neuer’in yerine Şampiyonlar Ligi’nde Leverkusen ile oynanan son 16 turu rövanşında görev aldı. Genç kaleci, bu maçta kalesini gole kapatmayı başardı ve Neuer’in eksikliğini hissettirmedi. Alman medyası, Urbig’in tecrübe kazanması amacıyla Bayern Münih tarafından kiralık verilebileceğini belirtiyor.

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