Galatasaray Belhanda için rakam verdi

Galatasaray Kulübü, son dönem yaptıklarıyla tepki çeken oyuncu Belhanda’nın bonservis bedelini belirledi.

Kariyerini Almanya ya da Fransa’da sürdürmek isteyen Galatasaray’ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda ile Nice ve Monaco ilgileniyor. Yıldız futbolcu, Avrupa’ya gidebilmek için 3 milyon 350 bin euroluk ücretinden daha az kazanmaya razı. Sarı-kırmızılı kulüp Belhanda için minimum 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Katar ve Suudi Arabistan’dan iki cazip teklif alan Belhanda, yeni menajeri Wiliam D’Avila ile yaptığı görüşmede önceliğinin kariyerine Avrupa’da devam etmek olduğunu söyledi. Galatasaray’daki garanti ücreti 3 milyon 350 bin euro olan Faslı 10 numara, bu paranın daha azına Fransa ya da Almanya’ya dönmeye razı. Fransa’dan Nice ve Monaco’nun Belhanda’ya ilgisi söz konusu. Kiralama tekliflerine soğuk bakan Galatasaray, oyuncusu için minimum 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

ÖNCELİK RODRİGUES’İN TRANSFERİNDE

Teknik heyet, Belhanda’nın satılması halinde Emre Akbaba dönene kadar Feghouli’yi 10 numara pozisyonunda kullanacak. Rodrigues’in Al-İttihad’a transferi için uğraşan William D’Avila, bu işi resmiyete döker dökmez menajerliğini aldığı Faslı oyuncu ile ilgilenecek. Belhanda’yı Avrupa’ya götürmek için şartları zorlayacak D’Avila, transfer piyasasına hakim olduğu Suudi Arabistan ve Katar seçeneklerini ise cepte tutuyor.

10’LA %73, 10’SUZ %43

Galatasaray, ligde son iki sezonda Belhanda’nın ilk 11’de başladığı 37 maçın 27’sini kazandı, 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve 6 yenilgiye engel olamadı. Faslı 10 numaranın son 2 sezonda ligde ilk 11’de olmadığı 14 maçta ise sarı-kırmızılı takımın karnesinde 6 galibiyet-3 beraberlik- 5 yenilgi yazıyor. Belhanda ile yüzde 73 kazanma oranına sahip G.Saray’da Belhanda’sız bu oran yüzde 43.

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