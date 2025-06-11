Galatasaray Benim Eşim, Veda Etmiyorum

FERNANDO MUSLERA’DAN DUYGUSAL VEDA

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray’a veda etmediğini vurguladı. Muslera, “Burasi benim evim” diyerek, “Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum” ifadelerini kullandı. Galatasaray’da 14 sezon geçiren kaleci, ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrıldı.

PAYLAŞIMINDA HATIRLATMA YAPTI

Muslera, sosyal medya hesabında ‘Adanmış Bir Hayatın Hikayesi’ başlığıyla bir paylaşım yaptı. İlk imzasını attığı günlerden bahsederek, “Galatasaray’a efsane olmaya geldim” dedi. İlk başta bir hayal olan bu durumu yıllar içinde hedef, tutku ve mirasa dönüştürdüğünü ekledi. Her galibiyette, her düşüşte sözüne bağlı kalmaya çalıştığını belirtti.

UNUTULMAZ ANILARINI PAYLAŞTI

Muslera, Galatasaray’da geçirdiği 14 yılın dolu dolu geçtiğini ve bu süreçte pek çok önemli anı yaşadığını hatırlattı. “Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy’deki Süper Final” gibi deneyimlerini paylaştı. “550 maçta elde ettiğim yüzlerce kurtarış, sayısı bilinmeyen zafer ve 19 kupa” diyerek bu dönemi özetledi.

TEŞEKKÜR VE DUYGULARINI İFADE ETTİ

Muslera, Galatasaray’a veda etmediğine dikkat çekerek, “Çünkü Galatasaray benim evim” sözlerini yineledi. Teşekkür ederken, “Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden rakiplerime ve her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle…” dedi.