Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Beraberlik Tahminleri Geldi

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DİKKATLER YÖNELİYOR

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi akşamı RAMS Park’ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.00’de başlayacak olan bu önemli mücadele öncesi, iki takımın performansları gündemde. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 yenerek moral bulurken, ligde oynadığı 7 maçın hepsini kazanarak 21 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 19 gol atıp yalnızca 2 gol yiyor.

BEŞİKTAŞ’IN SON DURUMU

Beşiktaş ise ligdeki son karşılaşmasında Kocaelispor’u 3-1 mağlup etmişti. Siyah-beyazlı ekip, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 12 puana ulaştı. Bu derbinin sonucu, taraftarlar ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV ekranlarında bu derbi hakkında dikkat çeken bir tahminde bulundu. Çakar, “İki dev arasındaki mücadelenin beraberlikle sonuçlanacağını” söyledi. Ayrıca, sadece Galatasaray-Beşiktaş derbisi için değil, diğer Süper Lig karşılaşmaları için de tahminlerini açıkladı. Çakar, Trabzonspor-Kayserispor ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarının da beraberlikle sonuçlanabileceğini öngördü.