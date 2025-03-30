Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Hakem Kararları Tartışması

beIn Trio ekibi, geçtiğimiz akşam oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından hakem Yasin Kol’un kararları üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Derbi siyah-beyazlıların 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

KIRMIZI KART DEĞERLENDİRMESİ

Bülent Yıldırım, Frankowski’nin kırmızı kartı hakkında yaptığı değerlendirmede “Bariz gol şansı kriterleri belli. Topun kaleye mesafesi, rakip oyuncuların konumu, atağın yönü, topun kontrol olasılığı… Top evet kontrolde, rakip oyuncu engelleyecek kimse yok, diğer bütün kriterler tutuyor. Top ceza alanı ön çizgisine paralel alınmış. İçeri doğru kontrol etse yüzde yüz kırmızı kart ve bariz gol şansı diyeceğim. Sahada hakem kararı desteklenmeli. Sarı kart yeterli. Hakemin sübjektif içerikte değerlendirme yapacağı pozisyon olduğu için atağın geneli itibarıyla hakemin sarı kartını kabul ederim” ifadelerini kullandı.

Bahattin Duran, Barış Alper’in Masuaku’ya müdahalesi hakkında “Yardımcı hakemden yardım etmesini beklerdim. Topun üstünden ayakkabısına, net bir şekilde bileğe bastı. Kontrolsüz basma. Faulle birlikte sarı kart olmalı. Bu pozisyon faul, Barış Alper’e ikinci sarı kart ve ihraç gerekirdi” dedi.

Bülent Yıldırım ise kramponun tabanı ve krampona bastığını belirterek, “Kesinlikle ikinci sarı kart. Bile isteye yaptı. Oyundan ihraç edilmeliydi” şeklinde konuştu. Deniz Çoban ise “Barış Alper ne yaptığının farkında ve durdu. Ona rağmen hakem devam ettirdi. Bu gol olsa VAR karışacak, kırmızı kart çıkacak, gol iptal edilecek” açıklamalarında bulundu.