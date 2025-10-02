Galatasaray-Beşiktaş Derbisi İçin Çakar’ın Tahmini

SÜPER LİG DERBİSİNDE İKİ RAKİP BİR ARADA

Süper Lig’in 8. haftası kapsamında Cumartesi akşamı Galatasaray ile Beşiktaş tarafında RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Maç, saat 20.00’de başlayacak ve iki takımın performansları merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 yenerek önemli bir moral elde eden Galatasaray, ligde geride kalan 7 karşılaşmanın hepsinde galip gelerek 21 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte toplamda 19 gol atarken sadece 2 gol yedi.

Beşiktaş ise ligdeki son karşılaşmasında Kocaelispor’u 3-1 yenerek moral buldu. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk 6 maçında 4 galibiyet ve 2 yenilgi alarak toplamda 12 puana ulaştı. Beşiktaş’ın son performansı, derbi öncesinde takımın özgüvenini artırıyor.

AÇIKLAMALAR VE TAHMİNLER

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV’de derbi hakkında dikkat çeken tahminlerde bulundu. Çakar, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki bu önemli mücadelenin beraberlikle sonuçlanacağını belirtti. Ayrıca, sadece bu derbi için değil, diğer Süper Lig karşılaşmaları hakkında da tahminlerini paylaştı. Trabzonspor-Kayserispor ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarının da berabere biteceğini öngördü.