“Galatasaray – Beşiktaş Derbisi İçin Heyecan!”

DERBİ HEYECANI BAŞLIYOR

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği derbiye iki takım da moralli bir şekilde çıkıyor. Galatasaray, Avrupa Ligi’nde Elfsborg’u 4-3 ile geçerken; Beşiktaş ise zorlu Lyon deplasmanından 1-0 galibiyetle dönmeyi başardı. Ligde oynadıkları son maçlarını da kazanarak yollarına hata yapmadan devam etmeyi hedefleyen iki ekip, büyük bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

MAÇIN ETKİSİ KÜÇÜK DEĞİL

Ligin zirvesini doğrudan etkileyecek olan bu dev derbinin heyecanı, Misli’nin sunduğu en yüksek oranlarla daha da artıyor. Misli üyeleri, Galatasaray – Beşiktaş derbisine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile katılma fırsatı buluyor. Misli’ye üye olarak Galatasaray – Beşiktaş derbisinin tadını “Şampiyon Oranlar” ile çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Misli’ye yeni üye olan herkese 150 TL hediye ediliyor!