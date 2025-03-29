Galatasaray-Beşiktaş Derbisi: Saat ve Kadrolar

DERBİ BELLİ OLDU

Tüpraş Stadı’nda gerçekleşecek derbi karşılaşması, saat 20.30’da başlayacak. Maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Pskit bulunacak.

Süper Lig’de bu sezon namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlik alarak ligde 71 puan topladı. Bu performansıyla, haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde yer aldı.

BEŞİKTAŞ’IN DURUMU

Son 2 maçını kaybeden Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiye imza atarak 44 puan topladı. Liderin 27 puan gerisinde kalan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, 29. hafta öncesinde averajla Eyüpspor’un önünde 4. sırada yer aldı.

GALATASARAY’IN SON BAŞARILARI

Süper Lig’deki son 28 mücadelede sarı-kırmızılı takım, kaybetmeden devam etti. Geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe derbisinde aldığı mağlubiyetten bu yana yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, 27 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

KADROLAR BELİRLENDİ

Beşiktaş’ın muhtemel kadrosu şu şekilde: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain (Hadziahmetovic), Rafa Silva, Rashica, Joao Mario ve Immobile. Galatasaray’ın kadrosu ise: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata ve Osimhen.