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Spor

Galatasaray Beşiktaş Derbisi Sonuçları Açıklandı!

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MAÇTAN ÖNEMLİ GÖRÜNTÜLER

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında büyük bir derbi maçı gerçekleşti. Galatasaray, Beşiktaş ile RAMS Park’ta karşılaştı. Her iki takımın da yüksek tempolu bir mücadele sergilediği karşılaşma, birçok heyecan verici pozisyona sahne oldu.

Maçın kazananı, 2-1’lik skorla Galatasaray oldu. Ev sahibi takımın galibiyetini sağlayan goller, 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen tarafından kaydedildi.

Beşiktaş, maç boyunca gösterdiği çabaya rağmen sadece 90+4. dakikada Ernest Muçi ile bir gol bulabildi. Bu son dakika golü, Beşiktaş’ın maça olan istek ve azmini sergileyen bir an oldu.

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