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Spor

Galatasaray Beşiktaş Derbisi Sonucu Açıklandı!

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MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş, RAMS Park’ta büyük bir mücadelenin içine girmişti. Her iki takımın da sahada yoğun çaba sarf ettiği bu karşılaşmada pek çok pozisyon yaşandı. Maçta yılmayan takımlar, taraftarlarına heyecan dolu anlar yaşatırken, sonucu belirleyen taraf sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak rakibini mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekibin galibiyetine katkı sağlayan isimler ise Davinson Sanchez ve Victor Osimhen oldu. Attıkları gollerle takımlarının üç puan almasına yardımcı oldular.

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