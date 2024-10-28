“Galatasaray – Beşiktaş Derbisinde Kadro Değişiklikleri”

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DOĞRU

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda zorlu maç öncesi dikkat çekici bir gelişme yaşandı. O isim, derbi kadrosuna dahil edilmedi. Bu akşam 20.00’de RAMS Park’ta gerçekleşecek karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olarak belirlendi.

GALATASARAY’DA ŞAŞIRTAN GÖREV DAĞILIMI

Galatasaray’da, derbi öncesi önemli bir durum ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte, Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcu Yusuf Demir, Beşiktaş maçı öncesi kadrodan çıkarıldı ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrıldı. TRT Spor’a göre, Yusuf’un yabancı kontenjanı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı bildirildi.

LİGİN EN SKORER TAKIMI GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de oynadığı 9 maçta rakip fileleri 27 defa havalandırarak ligin en skorer takımı konumunda yer alıyor. Bu sezon hücumda etkili bir performans sergileyen Galatasaray’da, Icardi ve Barış Alper Yılmaz 4 golle, Victor Osimhen ve Dries Mertens ise 3 golle dikkat çekiyor.

DERBİNİN MUHTEMEL KADROLARI

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Icardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Mario, Muçi, Immobile