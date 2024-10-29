“Galatasaray, Beşiktaş’ı Duran Toplarla Yendi”

GALATASARAY BEŞİKTAŞ’I DERBİDE YENDİ

Süper Lig’in 10’uncu haftasında gerçekleşen derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş’a 2-1 üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı takımın öne çıktığı bu önemli mücadele, spor yazarları tarafından da farklı bakış açılarıyla ele alındı. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayan derbi karşılaşması, hakem Arda Kardeşler yönetiminde gerçekleşti. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay da Kardeşler’in yanında görev aldı.

GAZETECİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Müsabakada Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde “Fernando Muslera – Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi” 11’iyle sahaya çıktı. Beşiktaş ise Giovanni van Bronckhorst yönetiminde “Ersin Destanoğlu – Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile” kadrosuyla mücadele etti.

GALATASARAY’IN GOL PERFORMANSI

Galatasaray, 13’üncü dakikada Davinson Sanchez ve 67’nci dakikada Victor Osimhen’in golleriyle galip geldi. Beşiktaş’ın tek golü ise 90+4’üncü dakikada Ernest Muçi ile geldi. Bu sonuçla Galatasaray, namağlup bir şekilde puanını 28’e çıkarırken, Beşiktaş bu sezonki ilk yenilgisini alarak 20 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ’IN SEZONU

Çok maçta galip gelen Beşiktaş, bu derbide 2-1 kaybederek sahadan puansız ayrıldı. Daha önce oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, bu karşılaşma ile birlikte ligdeki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

SPORECİ YAZARLARIN YORUMLARI

Spor yazarları, Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi kendi bakış açılarıyla ele aldı. Osman Şenher, “derbinin yıldızı” olarak Gabriel Sara’yı öne çıkardı ve “İlk golde topu gönderdi, ikinci golde asist yaptı. Maçta çok büyük katkısı vardı” dedi. Ahmet Çakar ise “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yenerek adını ön plana çıkardı. Yanlış anlama yok, Galatasaray’ın bu yıl çok parlak bir havası var” şeklinde konuştu.

DURAN TOPLARIN BAŞARISI

Uğur Melike ise, Galatasaray’ın ligde en çok duran toplardan gol atan ekip olduğunu belirterek, “Bu maçta Gabriel Sara’nın yaptığı asistlerle duran toplardan bulduğu gol sayısı 12’ye yükseldi” ifadelerini kullandı. Ömer Üründül ise maçın kalitesiz olduğunu vurguladı ve Galatasaray’ın rakiplerine göre önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

SANCHES’İN PERFORMANSI

Halil Özer ise Davinson Sanchez’in performansını öne çıkardı ve “Tek başına Beşiktaş’ı yendi diyebiliriz. Bütün görevleri başarıyla yerine getirdi” dedi. Attila Gökçe, Galatasaray’ın oyuncularının gayretlerini ve taktiklerini övdü. Levent Tüzemen ise, Galatasaray’ın çift forvetle iyi bir performans sergilediğini belirtti ve bunun futbolda cesaret gerektiren bir karar olduğunu vurguladı.