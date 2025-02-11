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Spor

Galatasaray, Beşiktaş’ın İlgilendiği Arda’yı Kaptı

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DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİ SONA ERİYOR

Süper Lig’de 13 Ocak’ta başlayan devre arası transfer dönemi, bugün itibarıyla sona erecek. Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Arroyo ve Ricardo gibi genç yeteneklerle anlaşmalar yapmış durumda. Dün akşam ise takımın, Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay’ın transferi için Başkent ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

GALATASARAY’IN TRANSFER HAMLESİ

Galatasaray da devreye girerek transferi tamamlamak için girişimlerde bulundu. Bu hareketler, ligdeki rekabetin daha da kızışmasına neden oluyor.

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