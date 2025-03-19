Galatasaray, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile gerçekleştireceği maç için antrenmanlarına başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk’un liderliğinde yapılan antrenman, salonda aktivasyon ve core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada pas ve top kapma uygulamaları yapıldı. Antrenmanın sonunda, dar alanda çift kale oyun oynandı.

DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR

Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 17.15’te yapacağı antrenmanla sürdürecek. Bu süreçte takım, Beşiktaş maçı için en iyi şekilde hazır olmaya çalışıyor.