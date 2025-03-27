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Galatasaray, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

GALATASARAY’IN BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIĞI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk’un liderliğinde yapılan idman, topla ısınma ile başladı.

IDMANIN İÇERİĞİ

Antrenman, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman boyunca futbolcuların hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Galatasaray, yarın saat 17.30’da gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçı için son hazırlıklarını tamamlayacak.

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