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Galatasaray, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY’IN BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maç için antrenmanlarını bugün gerçekleştirilen çalışma ile devam ettirdi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetiminde başlayan idman, dinamik ısınmayla başladı ve ardından topa sahip olma oyunları ile 1’e 1 ve 4’e 4 karşılaşmalarıyla sürdü.

DÖRT TAKIMLI TURNUVA İLE ANTREMAN TAMAMLANDI

Antrenman, dört takımlı bir turnuvayla tamamlandı. Galatasaray, yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını devam ettirecek.

SON DURUM VE HAZIRLIKLAR

Takım, büyük bir heyecan ve motivasyonla Beşiktaş karşısına çıkmayı bekliyor. Antrenmanlardaki yoğun tempo, oyuncuların maç için hazır olma durumunu artırıyor.

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