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Galatasaray, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürüyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen idman dinamik ısınmayla başlayıp, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

DEVAM EDEN ANTRENMAN PROGRAMI

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına 24 Mart Pazartesi günü saat 17.15’te yapacağı idmanla devam edecek. İdman programı, takımın karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyor.

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