Galatasaray Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde salonda aktivasyon ve core çalışmasıyla başladı. Çalışmalar, sahada pas ve top kapma aktiviteleriyle devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale oyunla son buldu.

DEVAM EDEN HAZIRLIKLAR

Galatasaray, yarın saat 17.15’te gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.