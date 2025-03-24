Galatasaray, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY’IN BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma çalışmasıyla başlıyor. Ardından, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmaları yapılıyor.

ANRENMAN DETAYLARI

Antrenman, koşu ve geniş alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam ediyor ve kenar oyunlu çift kale maçla sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.15’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.