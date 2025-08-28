Galatasaray, Bissouma’dan vazgeçti

GALATASARAY TRANSFERDE GERİ ADIM ATIYOR

Süper Lig’in güçlü temsilcisi Galatasaray, Premier Lig takımından Tottenham ile zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama anlaşması yaptığı Yves Bissouma transferinde geri adım attı. Sacha Tavolieri’nin aktardığına göre; Cimbom’un Bissouma’nın fiziksel durumu konusunda endişeleri bulunuyor. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, futbolcunun transferinden vazgeçme kararı aldı.

NEW OPPORTUNITY IN BELÇİKA

Yağız Sabuncuoğlu’nun verilerine göre; Galatasaray, yeni transfer hedefini Belçika’ya yönlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Belçika Ligi takımlarından Club Brugge’de oynayan Raphael Onyedika ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Haberde, Galatasaray’ın 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun menajeriyle görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Onyedika, Club Brugge’de çıktığı 150 maçta 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.