Galatasaray, Bissouma Transferinden Vazgeçti

GALATASARAY YVES BISSOUMA TRANSFERİNDEN VAZGEÇİYOR

Premier Lig ekibi Tottenham ile Yves Bissouma’nın transferi konusunda anlaşan Galatasaray, bu transferde geri adım atıyor. 29 yaşındaki Malili futbolcu için Tottenham ile her konuda uzlaşmanın ardından, oyuncudan detaylı sağlık raporu talep ediliyor. Ancak, yıldız futbolcunun neredeyse bir haftadır sağlık raporunu göndermemesi üzerine Galatasaray, transferi iptal etme kararı alıyor.

BISSOUMA İÇİN WEST HAM HAREKETE GEÇİYOR

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, West Ham United’ın Bissouma’yı kadrosuna katma isteği olduğu ve Tottenham’a teklif yapma niyetinde olduğu aktarılıyor. Geride kalan sezonda takımıyla 44 maçta görev alan Bissouma, bu maçlarda rakip filelere 2 gol atmayı başardı.