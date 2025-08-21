Haberler

Galatasaray, Bissouma’yı Kiralamak İstiyor

GALATASARAY’DA SÜRPRİZ HAZIRLIK

Yeni sezona 2’de 2 ile başlayan ve transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Galatasaray’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Gazetesi’nde bildirilen habere göre; Galatasaray, uzun süredir ezeli rakibi Fenerbahçe’nin radarında olan Yves Bissouma’yı satın alma opsiyonuyla kiralama planı yapıyor.

BISSOUMA İÇİN TALEP EDİLEN MİKTAR

Haberin içeriğine göre, Tottenham kulübü, Malili futbolcu için Galatasaray’dan 15 milyon euro talep ediyor. Bunun yanında Bissouma’nın kulübüyle olan sözleşmesi 1 yıl daha devam ediyor ve bu durum, Galatasaray’ın yıldız oyuncuyu kadrosuna katma isteğini etkileyebiliyor. Bissouma’nın Galatasaray’da oynamaya sıcak baktığı, anlaşma sağlanması durumunda Türkiye’ye gelebileceği ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Kariyerinde 289 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray’ın bu transfer hamlesi, takımın güçlenmesi adına önemli bir adım olabiliyor.

