Galatasaray, Bodo Glimt ile karşılaşacak

KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi sona erdi ve beklenen eşleşmeler açıklandı. Galatasaray’ın karşılaşacağı rakip de belirlendi. Galatasaray Bodo Glimt ile oynayacağı maçın tarihi ve yeri merak ediliyor. Bu maç İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı yapılacak? Lig aşaması için belirlenen takvimdeki tarihler şu şekilde sıralanıyor: 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025, 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025, 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025, 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025, 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025, 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025, 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026, 8. Hafta: 28 Ocak 2026.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katılıyor. Bu torbada yer alan ekipler şu şekilde: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund ve Barcelona. Diğer torbalarda ise Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Tottenham, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Marsilya yer alıyor.

MAÇ TARİHLERİ VE SAAATLERİ

Şampiyonlar Ligi’nin fikstürü ve maç tarihleri ile başlama saatleri 30 Ağustos Cumartesi günü duyurulacak. Bu tarihten sonra Galatasaray’ın rakibiyle oynayacağı karşılaşmanın günü ve saati kesinleşecek. Bunun yanı sıra, bu mücadele İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı olacağı bilgisi de UEFA tarafından fikstürle birlikte açıklanacak. Ev sahibi-deplasman programı da yine 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edilecek. Kura çekimi, Monako’da TSİ 19.00’da yapıldı ve önceki yıl uygulanan prosedürle aynı yöntem kullanıldı. 36 takım, katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her takım için 8 rakip belirlendi.