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Galatasaray Bodrum’a ev sahipliği yapıyor

MAÇ BİLGİLERİ

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK’yi RAMS Park’ta ağırlıyor. Maç saat 20.00’de başlamış olup, hakem Mehmet Türkmen karşılaşmayı yönetiyor. Ayrıca, VAR koltuğunda Alman hakem Markus Schmidt yer alıyor. Müsabakanın yayın hakkı beIN Sports 1 ekranlarında sunuluyor.

GALATASARAY’IN PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 74 puan toplamayı başardı. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Öte yandan, Bodrum FK ise Süper Lig’deki 30 maçında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 34 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor.

MAÇIN GOL OLAMAYAN DAKİKASI

Karşılaşmanın 41. dakikasında Gabirel Sara, ceza sahasında düştü ve hakem penaltı kararı verdi. Ancak VAR hakemi pozisyonu incelemek üzere hakemi çağırdı ve penaltı kararı iptal edildi. Deniz Ateş Bitnel; “Bu kadar net pozisyonu nasıl penaltı olarak yorumladın? Akıl alır gibi değil! Yanlış penaltı, doğru VAR müdahalesi,” şeklinde yorumunu yaptı.

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