Galatasaray Bodrum FK ile karşılaşacak

GALATASARAY BODRUM FK’Yİ KONUK EDİYOR

Lider konumda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK’yi ağırlayacak. Mücadele, RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Maçın hakemliğini Mehmet Türkmen yapacakken, VAR odasında Alman hakem Markus Schmidt bulunacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalı üzerinden yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon geride kalan 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 74 puanı topladı. Galatasaray, en yakın rakibi olan Fenerbahçe’nin 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan, Sipay Bodrum FK, Süper Lig’deki 30 maçında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 34 puan toplayarak 14. sırada yer alıyor.

MAÇ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Galatasaray, Bodrum FK ile karşılaşmaya çıkmadan önceki son istatistiklerde, sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 1-0’lık skorla kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 28 maçında sadece Beşiktaş’a mağlup oldu. Son olarak, Tüpraş Stadı’nda Beşiktaş karşısında aldığı 2-1’lik yenilgiyle bir mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, kendi sahasında oynadığı son 14 lig maçında ise yenilgi almadı.

FORMDA OYUNCULAR VE CEZALI FUTBOLCULAR

Galatasaray, Bodrum FK maçında 2 futbolcudan faydalanamayacak. Reeder Samsunspor maçında sarı kart gören Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı Elias Jelert, bu karşılaşmada görev yapamayacak. Kaan Ayhan’ın durumu ise son antrenmana göre netleşecek. Öte yandan, Przemyslaw Frankowski, Beşiktaş maçında aldığı kırmızı kart cezasının tamamlanmasıyla birlikte bu maçta sahada yer alabilecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri halinde 33. haftadaki Eyüpspor maçında oynayamayacak. Bu karşılaşmada Galatasaray’ın en önemli gol silahı ise Victor Osimhen olacak. Nijeryalı yıldız, Süper Lig’de 24 maçta 21 gol atarak gol krallığında zirvede bulunuyor ve son 5 lig maçında 7 gol kaydetti. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde de 7 maçta 6 gol atarak dikkat çekti.