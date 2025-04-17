Galatasaray, Bodrum FK ile karşılaşacak

GALATASARAY BODRUM FK MAÇINDAN ÖZEL DETAYLAR

Lider konumunda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Sipay Bodrum FK’yi ağırlayacak. RAMS Park’ta gerçekleştirilecek bu mücadele saat 20.00’de başlayacak. Maç öncesinde Galatasaray Bodrum FK’nın ilk 11’i belirlendi mi? İşte Galatasaray ile Bodrum FK’nın muhtemel 11’leri.

MAÇ CANLI YAYINDA

Süper Lig’deki bu önemli mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray bu sezon Süper Lig’de yer alan Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak ve bu, iki takımın yapacağı ikinci maç olacak. Galatasaray, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de yalnızca Beşiktaş’a karşı mağlup oldu. Geçtiğimiz 28 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Beşiktaş karşısındaki 2-1’lik mağlubiyetle bu seriyi sona erdirmişti. Hali hazırda evinde oynadığı son 14 lig maçında da kaybetmeyen Galatasaray, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY’DA EKSİK OYUNCULAR

Galatasaray bu mücadelede iki futbolcusundan faydalanamayacak. Reeder Samsunspor maçında sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert sahada yer alamayacak. Tedavisi devam eden Kaan Ayhan’ın durumu ise son antrenmanı sonrasında netlik kazanacak. Öte yandan, Galatasaray’ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşılaşmasında görev alabilecek. En son Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Frankowski, cezasının dolmasıyla birlikte tekrar sahada yer alabilecek.

SARIKIRMIZILI EKİBİN SARAY KART DURUMU

Galatasaray’da Sipay Bodrum FK maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımın en önemli gol umudu ise Victor Osimhen olacak. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Osimhen, 24 Süper Lig maçında 21 gol atarak gol krallığında zirveye yerleşti. Son beş Süper Lig maçında 7 gol çıkaran Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray’ın en büyük gol tehdidi olarak öne çıkacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray’ın muhtemel 11’i: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Lemina, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata.

Bodrum FK’nın muhtemel 11’i: Diogo Sousa, Ajeti, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Seferi, Puşcaş, Bardhi, Okita.

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, çektiği performansla rakip kapılara goller atmaya devam ediyor. Süper Lig’de 24 maçta 21 gol atan Osimhen, takımının en golcü oyuncusu oldu. Ligdeki son yedi maçında 9 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca gol krallığı yarışında da lider konumda bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 gol atan Osimhen, toplamda bu sezon 29 gol sevinci yaşadı.

Bodrumspor, 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından Fenerbahçe’ye evinde kaybederek bir galibiyet ve bir beraberlik alarak toplamda 34 puanla haftayı kapadı. Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak diğer maçlar ise şöyle: 20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor, 20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK, 13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor, 16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor, 19.00 Göztepe-Beşiktaş, 13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK, 16.00 Çaykur Rizespor-Eyüpspor, 19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor, 20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor.