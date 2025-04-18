Galatasaray, Bodrum FK’ya Karşı Galip

GALATASARAY’IN EŞSİZ PERFORMANSI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Bodrum FK ile oynadığı maçta dikkat çekici bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk 43 dakikasında rakip kaleye tam 22 şut gönderdi. Bu sayı ile Galatasaray, Avrupa’nın 10 büyük liginde şut istatistiği açısından ilk sıraya yerleşiyor.

İLK YARI GOLÜ VE ŞUT SAYISI

Cimbom, maçın 29. dakikasında Torreira’nın kafa golü ile 1-0 önde kapattığı ilk yarıyı, toplamda 23 şutla tamamladı. Galatasaray’ın bu üstün performansı, hem istatistiksel açıdan hem de maçın seyir zevki açısından dikkat çekiyor.