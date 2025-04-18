Galatasaray, Bodrum FK’yi 1-0 yendi

GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK ile evinde karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0’lık avantajıyla tamamlandı.

MÜSABAKADAN DAKIKALAR

Maçın 7. dakikasında Galatasaray, sağ taraftan geliştirdiği bir atakta Osimhen ile hareketlenerek ceza sahası içinde topu Lemina’ya aktardı. Lemina’nın altıpas önünde çektiği sert şut, kaleci Sousa tarafından kornere çeldi. 18. dakikada sağ kanattan aldığı pasla ceza yayı gerisine doğru ilerleyen Gabriel Sara, vuruşunu yaptı ancak top savunmada Ajeti’ye çarpıp üst direkten dışarı gitti.

29. dakikada Galatasaray, ceza sahası dışındaki sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına Gabriel Sara geçti. Sara’nın ön direğe yaptığı ortaya yükselen Torreira, kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve top ağlarla buluştu. 38. dakikada Bodrum FK, savunmadan çıkmak isterken Celustka’nın Torreira ile girdiği mücadelede topu kaybetti. Barış Alper’in sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruş, kaleci Sousa’nın müdahalesiyle direkten döndü.

39. dakikada Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı alanından atılan uzun topu kontrol ederek ceza sahası sol çaprazına yönlendirdi. Osimhen’in vuruşu, savunmada Ajeti’nin müdahalesiyle tehlikeye dönüşmedi. 42. dakikada Yunus ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Sara, Ahmet Aslan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Rams Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Esat Sancaktar, Serken Çimen

Galatasaray kadrosunda şu oyuncular yer almakta: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen. Yedekler arasında ise Günay Güvenç, İsmail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Alvaro Morata ve Metehan Baltacı bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk.

Bodrum FK kadrosu ise şu oyunculardan oluşuyor: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Christopher Herelle, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Taylan Antalyalı, Ahmet Aslan, Enis Bardhi, Fredy, Jonathan Okita. Yedek oyuncular Rüzgar Mehmet Adıyaman, Süleyman Özdamar, Üzeyir Ergün, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Zdravko Dimitrov, George Puscas, Pedro Brazao, Gökdeniz Bayrakdar ve Taulant Seferi. Teknik direktör ise Jose Morais.

Gol: Lucas Torreira (29. dakika) (Galatasaray)

Sarı kart: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)