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Galatasaray, Bodrum FK’yi 1-0 yendi

GALATASARAY BODRUM FK İLE KARŞILAŞTI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK’yi ağırladı. Sarı-kırmızılıların önemli oyuncularından Lucas Torreira, bu mücadelede kaydettiği golle kariyerinde yeni bir deneyim yaşamış oldu.

LUCAS TORREIRA İLK KEFA GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray, 29. dakikada Lucas Torreira’nın golüyle Bodrum FK karşısında 1-0 öne geçti. Gabriel Sara’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Torreira, kafayla topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Uruguaylı yıldız futbolcunun Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golü oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Bodrum FK’yi 1-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK ile oynadığı maçın ilk yarısını Lucas Torreira'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.
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