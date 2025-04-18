Galatasaray, Bodrum FK’yi 1-0 yendi

GALATASARAY BODRUM FK İLE KARŞILAŞTI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK’yi ağırladı. Sarı-kırmızılıların önemli oyuncularından Lucas Torreira, bu mücadelede kaydettiği golle kariyerinde yeni bir deneyim yaşamış oldu.

LUCAS TORREIRA İLK KEFA GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray, 29. dakikada Lucas Torreira’nın golüyle Bodrum FK karşısında 1-0 öne geçti. Gabriel Sara’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen Torreira, kafayla topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Uruguaylı yıldız futbolcunun Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golü oldu.