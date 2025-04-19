Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 Geçti

Galatasaray, Süper Lig’deki son karşılaşmasında Bodrum FK’yi 2-0 mağlup etti. Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonları, Trio ekibi üyesi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban yorumladı.

BAŞLA MAÇIN TARTIŞMALI POZİSYONU

İlk olarak 22. dakikada Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ın yerde kaldığı pozisyon ele alındı. Bahattin Duran, “Ajeti’nin Barış Alper’in ayağına çok hafif teması oldu. Barış’ın koordinasyonu bozuldu. Penaltı olmadığını düşünüyorum. Devam kararı doğru” dedi. Deniz Çoban ise, “Barış Alper ilk pozisyonda düşse penaltı olabilirdi. Son aşamaya bakınca Barış Alper darbeden etkilenmemiş gibi devam ediyor. Hakem kararının desteklenebilir olduğunu düşünüyorum. Penaltı diyenede itiraz edemem” şeklinde yorum yaptı. Bülent Yıldırım da, “Aynı fikirdeyim. Tam denge esnasında Ajeti biraz dokunuyor. Barış’ın sol topuğu şarjdan dolayı bozuldu. Hissiyatım arkadaki oyuncu adımlamayı bozuyor. Sahada penaltı verilebilir. VAR’ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil” ifadelerini kullandı.

SARİ KART VE HAKEMİN TUTUMU

Maçta 31. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın gördüğü sarı kart hakkında konuşulurken, Bahattin Duran, “Çok uzaktan gelip böyle sarı kart göstermek…” değerlendirmesini yaptı. Deniz Çoban, “Çok net bir sarı kartı atladıktan sonra niye Barış’a sarı kart gösterdi anlamadım. Acayip bir beden dili var hakemin. Kart otorite göstergesidir. Bu sarı karta katılmam mümkün değil” dedi. Bülent Yıldırım, “Sarı kart nerede burada? Yanlış bir kart. Bu bir hakem modeli değildir. Bu yıldız sendromudur. Hakem bulduğu her fırsatta oyuncularla sohbet etmeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.

PENALTI KARARININ İPTALİ VE DEĞERLENDİRME

42. dakikada Galatasaray’ın kazandığı penaltının VAR’da iptal edilmesi tartışıldı. Bahattin Duran, “Hakemin penaltı vermesi çok büyük bir hata. Hakemin önü açık, değerlendirmesi çok kolay. Hakemin kolay değerlendirebileceği bir pozisyon. Gabriel Sara’nın hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığını düşünüyorum, sarı kart görmeliydi” şeklinde konuştu. Deniz Çoban, “Bu seviyede bir hakemin buna penaltı vermesi inanılmaz. Daha skandal olanı ise VAR’da izleyip sarı kart göstermemesi kabul edilemez” dedi. Bülent Yıldırım, “Söyleyecek bir şey yok. Skandal” ifadeleriyle durumu özetledi. Görüntüler ise beIN SPORTS’tan yayınlandı.