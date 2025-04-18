Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK’yı ağırladı ve karşılaşmadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu mücadelede birçok pozisyona girerek önemli bir başarı elde etti.

REKOR KIRAN PERFORMANS

Maçı gol yemeden tamamlayan Galatasaray, 40 yıl aradan sonra önemli bir rekora imza attı. Evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçında rakiplerine gol şansı vermeyen Galatasaray, 1985/86 sezonundan bu yana ilk kez tek bir sezonda üst üste beş iç saha karşılaşmasını kalesini gole kapatarak tamamlıyor.

BODRUM FK MAÇINDAKİ İSTATİSTİKLER

Ayrıca, sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig’de rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu ve en çok şut çektiği maçı Bodrum FK karşısında oynadı. Cimbom, ilk yarıda şut rekorunu kırdı ve 43 dakikada rakip kaleye 22 şut göndererek Avrupa’nın 10 büyük liginde bu alanda zirveye çıktı. İlk yarıyı toplam 23 şutla tamamlayan Galatasaray, maçı 90 dakika sonunda 35 şutla bitirdi.