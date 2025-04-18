Galatasaray, Bodrum FK’yi 2-0 yendi

GALATASARAY, LİGDE KALMA MÜCADLESİ VEREN BODRUM FK’YI MAĞLUP ETTİ

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında ligde kalma çabası içinde olan Bodrum FK’yı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 2-0 yenerek şampiyonluk yarışı sürerken beklenmedik bir puan kaybına yol vermedi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, son Reeder Samsunspor karşılaşmasının ilk 11’inde tek bir değişiklik yaptı. Okan Buruk, önceki maçta ceza alan Rolland Sallai’den yararlanamazken, onun yerine Samsunspor maçında ceza nedeniyle forma giyemeyen Frankowski’i oynattı. Ayrıca, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Galatasaray-Bodrum FK maçından önce Fenerbahçe karşılaşmasında top toplayıcı çocukla olan diyaloğu ve karşılaşma sonrası tutumu için Günay Güvenç’e fair-play ödülü takdim etti.

GALATASARAY TARAFTARI MAÇI DOLU TRİBÜNLERDE İZLEDİ

Galatasaray taraftarı, Bodrum FK ile olan maçın biletlerini tükettikçe, Süper Lig’de en yüksek taraftar ortalamasını yakalayan takım olma unvanını korudu. RAMS Park’taki bu karşılaşmayı yaklaşık 50 bin taraftar izledi. Sarı-kırmızılı ekip, 35 gün aradan sonra iç sahada bir maç oynadı. Son kitlesel maçını 14 Mart’ta Onvo Antalyaspor’a karşı yaptıklarından bu yana 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşması deplasmanda oynandı. Cimbom, Bodrum FK maçıyla bir ayı aşkın sürenin ardından tekrar taraftarlarıyla buluştu.

GALATASARAY, MAÇIN HIZLI BAŞLANGICINI YAPTI

Mücadele, Galatasaray’ın baskılı oyunu ile başladı ve hemen pozisyonlar bulmaya yöneldi. 3. dakikada Lucas Torreira’nın ceza sahası girişinden geliştirdiği vuruş kaleci Diogo Sousa tarafından kurtarıldı. Hemen ardından, Mario Lemina da 7. dakikada Osimhen’in pasıyla kaleye bir şut çekti fakat bu da kaleci Sousa tarafından kornere gönderildi. 12. dakikada, Gabriel Sara’nın kornerden yaptığı ortada Osimhen’in kafa vuruşu üstten dışarı gitti. 18. dakikada Gabriel Sara, ceza alanı dışında şansını deneyerek direğe takıldı. İlk yarının 29. dakikasında Galatasaray, Lucas Torreira’nın kafa golü ile 1-0 öne geçti.

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA TEMPOYU ARTIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray, baskısını sürdürdü. 63. dakikada Lemina’nın ortasında Osimhen, 67. dakikada ise Yunus Akgün’ün vuruşunda kaleci Sousa yine gole izin vermedi. 81. dakikada, köşe vuruşu sonrasında Yunus’un ortasında Sanchez kafayla topu ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı. Maçın 87. dakikasında Mertens’in ortasına kafa vuruşu yapan Morata, gol atarak skoru 3-0’a getirdi ancak bu gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Mücadele, Galatasaray’ın 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, 77 puana ulaşarak takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6’ya çıkardı. Bodrum FK ise 34 puanda kaldı. Okan Buruk’un ekibi, bu galibiyetle ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. Galatasaray, bir sonraki hafta Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak ve hafta arasında Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacak. Bodrum FK ise gelecek hafta sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.