Galatasaray Bodrumspor Maçı 0-0

GALATASARAY BODRUMSPOR MAÇI DEVAM EDİYOR
Galatasaray ve Bodrumspor arasındaki karşılaşma, şu anda 0-0 eşitlikle sürüyor. Maçın detayları ve canlı skor takibi için haberimizde güncel bilgiler bulunuyor.
CANLI YAYIN BİLGİSİ
Maçın canlı anlatımı Bein Sports üzerinden gerçekleşiyor. Galatasaray Bodrumspor maçını takip etmek isteyenlerin bu platforma üye olması gerektiğini hatırlatalım.
MAÇ SAATİ VE YERİ
Karşılaşma, bu akşam saat 20.00’da başlayacak. Maç, İstanbul’daki Rams Park Stadyumu’nda oynanıyor.