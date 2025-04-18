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Galatasaray Bodrumspor Maçı 0-0

GALATASARAY BODRUMSPOR MAÇI DEVAM EDİYOR

Galatasaray ve Bodrumspor arasındaki karşılaşma, şu anda 0-0 eşitlikle sürüyor. Maçın detayları ve canlı skor takibi için haberimizde güncel bilgiler bulunuyor.

CANLI YAYIN BİLGİSİ

Maçın canlı anlatımı Bein Sports üzerinden gerçekleşiyor. Galatasaray Bodrumspor maçını takip etmek isteyenlerin bu platforma üye olması gerektiğini hatırlatalım.

MAÇ SAATİ VE YERİ

Karşılaşma, bu akşam saat 20.00’da başlayacak. Maç, İstanbul’daki Rams Park Stadyumu’nda oynanıyor.

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