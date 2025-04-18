Haberler

Galatasaray Bodrumspor Maçını Canlı İzleyin

BODRUMSPOR-GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEME YOLLARI

Galatasaray ile Bodrumspor arasında gerçekleşecek maçın heyecanını canlı olarak yaşamak isteyenler, araştırmalar yapıyor. Galatasaray Bodrumspor maçını nasıl izleyeceğinize dair detayları aşağıda bulabilirsiniz.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray Bodrumspor karşılaşmasını canlı izlemek için Bein Sports platformunu tercih edebilirsiniz. Ancak, bu platformdan yararlanabilmek için kullanıcı olmanız gerekiyor. Maç, bu akşam saat 20.00’de başlayacak ve İstanbul’da bulunan Rams Park Stadyumu’nda oynanacak.

Herkese iyi seyirler dileriz!

ÖNEMLİ

Haberler

Emine Erdoğan, Cemre Çarşısı’na katıldı

Emine Erdoğan, "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik" temalı Cemre Çarşısı'nın açılışında yer alarak Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin etkinliğini destekledi.
Haberler

Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında bir kişi tutuklanırken, toplamda 107,87 gram sentetik uyuşturucu ve bir silah ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.