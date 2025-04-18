Galatasaray, Bodrumspor’u bugün ağırlıyor

GALATASARAY-BODRUMSPOR MAÇI HAKKINDA BİLGİLER

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Bodrumspor ile karşılaşacak. Bu maç, hem Galatasaray’ın zirve mücadelesi hem de Bodrumspor’un ligde kalma çabasının büyük önem taşıdığı bir karşılaşma olacak. Sarı-kırmızılı ekip, kendi sahasında yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Taraftarlar, Galatasaray-Bodrumspor maçını merakla bekliyor.

MAÇ TARİHİ VE KANALI

Galatasaray-Bodrumspor maçı, 18 Nisan 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu kritik mücadeleyi izlemek için Rams Park Stadyumu’nda toplanacak ve büyük bir heyecanla karşılaşmayı takip edecek.

TAKIM KADROLARI

Galatasaray, maçta Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Lemina, Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Morata oyuncularıyla sahada olacak. Bodrumspor ise, Diogo Sousa, Ajeti, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Seferi, Puşcaş, Bardhi ve Okita kadrosuyla mücadele edecek.

ULAŞIM DUYURUSU

Metro İstanbul, Galatasaray ile Bodrumspor arasındaki maça istinaden 18 Nisan Cuma günü saat 18.00-19.45 arasında Yenikapı ile Seyrantepe arasında aktarmasız seferler düzenleyecek. Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır” denildi. Ayrıca, maç sonrası taraftar yoğunluğunun sona ermesine dek Hacıosman-Yenikapı seferlerine ilave olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacağı belirtildi. Vatandaşların araçlarını metro hatlarına yakın İSPARK noktalarına bırakmaları için güzergah görseli de duyuruda yer aldı.