Galatasaray, Boey’i Kiralamayı Planlıyor

GALATASARAY, SACA BOEY İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Dünya çapında tanınan yıldız Leroy Sane’yi kadrosuna dahil eden Galatasaray, şimdi de Sacha Boey için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, Boey’i kiralamak amacıyla görüşmelere start verdi. Sky Sport’un aktardığı bilgilere göre; Galatasaray, Fransız sağ bek için kiralama yöntemini devreye koydu.

ALMAN DEVİ KİRALAMA TEKLİFİNE SICAK BAKMIYOR

Alman futbol kulübü, Galatasaray’dan 30 milyon euro karşılığında transfer ettiği Boey’i şu an için satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralama teklifine sıcak bakmıyor. Bu durum, Galatasaray’ın Boey için alacağı yeni kararları da etkileyecek gibi görünüyor.