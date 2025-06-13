Galatasaray, Boey’i Transfer Gündemine Almıştı

GALATASARAY’IN TRANSFER GÜNDEMİNDE SCHA BOEY

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey’u transfer gündemine almış durumda. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sarı-kırmızılıların ilgisini çeken Fransız futbolcunun transfer durumu hakkında bilgilendirme yaptı ve Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

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24 yaşındaki Sacha Boey hakkında konuşan Max Eberl, “Sağ bek pozisyonunda Laimer, Stanisic ve Boey var. Gerçekçi bakarsak; bu pozisyon için oldukça fazla sayıda oyuncumuz var. Boey şu anda bizim için oynayacak ama 3 sağ bek, bir kadro için lüks.” ifadelerini kullandı. Eberl, oyuncunun takımda kalmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Bayern Münih’te yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri tam olarak karşılayamayan Sacha Boey, bu sezon 17 maça çıkarak 3 asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun, Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.