galatasaray-boluspor-a-deplasmanda-konuk-olacak

GALATASARAY’IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci haftasında 6 Şubat Perşembe günü, Trendyol 1. Lig takımı Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Bu mücadele Bolu Atatürk Stadı’nda yapılacak ve maç saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı yönetecek hakem ise Yiğit Arslan olacak.

İLK MAÇTAN ALINAN SONUÇ

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 beraberlik elde etmişti. Şimdi, Galatasaray ikinci maçında Bolu deplasmanında sahaya çıkacak.