More
Spor

Galatasaray Boluspor’a Deplasmanda Konuk Olacak

galatasaray-boluspor-a-deplasmanda-konuk-olacak

GALATASARAY’IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci haftasında 6 Şubat Perşembe günü, Trendyol 1. Lig takımı Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Bu mücadele Bolu Atatürk Stadı’nda yapılacak ve maç saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı yönetecek hakem ise Yiğit Arslan olacak.

İLK MAÇTAN ALINAN SONUÇ

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 beraberlik elde etmişti. Şimdi, Galatasaray ikinci maçında Bolu deplasmanında sahaya çıkacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Horozlu Teyze Çöplerini Taşırken Yakalandı

Avcılar'da 'Horozlu teyze' olarak bilinen Güllü Akkaya, kiraladığı evin boşaltılacağını duyunca eşyalarını farklı yerlere taşıdı. Bakımevine gitmeyi reddetti.
Gündem

Kurtulmuş’tan Trump’ın Gazze Planına Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin Gazze planına karşı çıkarak, "Gazze asla kabul edilemez, Filistinlilerin ve daima Filistin'in bir parçasıdır," dedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.