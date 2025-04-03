Galatasaray Bu Hafta Bay Geçiyor

Bu hafta Galatasaray’ın maçı yok mu soruları soran futbolseverler, takımın neden sahaya çıkmadığını öğrenmek istiyor. Ligde 30. hafta karşılaşmaları sürerken, Galatasaray’ın maç takvimindeki eksiklik taraftarlar arasında merak uyandırdı. Özellikle sosyal medya platformlarında bu konu sıklıkla gündem olmaktadır: “Bu hafta Galatasaray’ın maçı neden yok?”

BAY GEÇEN TAKIM GALATASARAY

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda 19 takım bulunduğu için her hafta bir takım BAY geçiyor. Bu hafta BAY sırası Galatasaray’a geldi.

MATCH TAKVİMİ

4 NİSAN

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. – BELLONA KAYSERİSPOR

5 NİSAN

13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. – NET GLOBAL SİVASSPOR

16:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ – TÜMOSAN KONYASPOR

19:00 ONVO ANTALYASPOR – REEDER SAMSUNSPOR

6 NİSAN

13:30 CORENDON ALANYASPOR – SİPAY BODRUM FK

16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR – İKAS EYÜPSPOR

19:00 FENERBAHÇE A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş.

7 NİSAN

20:00 KASIMPAŞA A.Ş. – BEŞİKTAŞ A.Ş.

20:00 GÖZTEPE A.Ş. – GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.