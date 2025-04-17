Galatasaray Bugün Antrenman Yaptı

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK ile yapacağı maça yönelik hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetiminde başlayan idman, dinamik ısınma ile başladı.

PAS ÇALIŞMASI VE Taktik antrenman

İdman, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Takım, antrenmanı taktik çalışmalarla sona erdiriyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Bodrum FK’yı ağırlayacak.