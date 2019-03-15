Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'deki macerasını şampiyonlukla taçlandırmak için tam gaz çalışıyor.

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Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Bursaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümde dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın son bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan Türkiye 19 Yaşaltı Milli Takımı kampında bulunan Yunus Akgün, antrenmanda yer almadı. Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

TRT