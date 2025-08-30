Galatasaray – Ç. Rizespor Maç Özeti Yayınlanacak

SKOR VE MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray – Çaykur Rizespor futbol karşılaşmasının skoru, atılan goller ve maçın tüm detayları spor gündeminde geniş yer buldu. Maçı izlemeyenler, goller ve önemli anlar için özet görüntülerini incelemek istiyor. Peki, Galatasaray – Ç.Rizespor maçı hangi sonuçla tamamlandı, golleri kimler attı? İşte karşılaşmanın ayrıntıları…

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki bu önemli mücadele, 30 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma, saat 21.30’da başlayacak. Süper Lig’in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray – Çaykur Rizespor mücadelesi, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde kendi sahasında oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. En son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden Galatasaray, o maçtan sonra iç sahada 16 galibiyet ve 3 beraberlik alarak dikkat çekici bir seriye imza attı.

MAÇ ÖZETLERİ VE YAYIN DETAYLARI

Karşılaşmanın özet görüntüleri ve atılan goller, Bein Sports’un yayın platformunda futbolseverlerle paylaşılacak. Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 19 lig maçında rakip kaleleri 49 kez sarstı, kalesinde ise 15 gol gördü. Hücumda oldukça etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, taraftarlarına keyifli anlar yaşatmayı sürdürüyor. Trendyol Süper Lig’in bu dikkat çeken mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Müsabaka, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallarından, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek.