Galatasaray, Carlos Cuesta Transferini Açıkladı

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ

Transfer faaliyetlerine devam eden Galatasaray, Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa’nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.

TRANSFER BEDELİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Bu süreçte futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecek. Ayrıca, futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık bir sözleşme imzalanmış durumda. Cuesta’ya, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR ve 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulmuştur.