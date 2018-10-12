Galatasaray CAS’a gidiyor

Galatasaray, UEFA ile gerçekleştirilen anlaşmayı bir ileri adıma taşıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, olayı Spor Tahkim Mahkemesi’ne götürecek.

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, dün UEFA yetkilileri ile İsviçre’nin Nyon kentinde buluşurken 5 saati bulan toplantıda talep edilen ek belgeler iletildi, tüm sorulara yanıtlar verildi… Ancak sarı-kırmızılı yönetimin savunma olarak bir de karşı atağı oldu! Başkan Cengiz sunumunu yaparken pazartesi günü de CAS’a başvurma kararı alındı.

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UEFA ile yapılan anlaşmayı, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Başkanı Jose Rodrigues, araştırma komisyonuna gönderme kararı verip ortalığı karıştırmıştı. Aslan da karşı hamle olarak CAS’a başvurup Rodrigues’i şikayet etme kararı aldı. Yapılacak başvuru sonrasında çıkacak kararda G.Saray’ın haklı olması halinde daha önce yapılan 4 yıllık anlaşma aynı şartlarla devam edecek. Yapılan başvuru sonrasında CAS’ın, sarı-kırmızılıları haksız bulması durumunda ise tüm planlar değişecek ve UEFA ile görüşmeler yeniden başlayacak.

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