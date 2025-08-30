Galatasaray, Çaykur Rizespor’a 11’de değişiklikle

GALATASARAY’DA TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta Kayserispor karşılaşmasındaki 11’inde tek bir değişiklik yaptı. Cimbom, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Buruk, Kayserispor maçındaki kadrodan yalnızca Ismail Jakobs’un yerine Lemina’yı sahaya sürdü.

GALATASARAY’IN BAŞLADIĞI 11

Galatasaray, mücadeleye şu kadro ile çıktı: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Victor Osimhen. Yedek kadroda ise Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Arda Ünyay yer aldı. Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, ilk kez kadroda yer alıyor ve karşılaşmaya yedek olarak başladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YER ALMADI

Galatasaray formasıyla bu sezonun ilk iki haftasında 3 gol atan Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor karşısında kadroya alınmadı. 25 yaşındaki oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Neom’dan transfer teklifi almasının ardından sarı-kırmızılı takımla antrenman yapmadığı öğrenildi.

SÜPER LİG’DE TARİHİ AN

Süper Lig tarihinde toplamda 3 bin 999 gol atmayı başaran Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında atacağı bir golle 4 bin gole ulaşmayı hedefliyor.

29 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla RAMS Park’taki tribünlere Türk bayrağı asıldı. Taraftarlar, maç öncesinde bayrakları dalgalandırarak Zafer Bayramı’nı kutladı ve futbolcular ısınmaya özel tişörtlerle çıktı.

KAAN AYHAN’A ÖZEL FORMA

Galatasaray forması ile 100. maçını geride bırakan Kaan Ayhan’a, üzerinde 100 yazılı özel forma hediye edildi. Bu formayı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti.

JUDO TAKIMLARINA PLAKETLER VERİLDİ

Başarılı olan Galatasaray Kadın ve Erkek Judo Takımları’na plaket verildi. Bu plaketleri Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti.

TARAFTARDAN FİLİSTİN’E DESTEK

Galatasaray taraftarları, Filistin’e destek ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtı. UltrAslan taraftar grubunun bulunduğu tribünde “Refah’ı açın” ve “Freepalestine” pankartları açılırken, güney tribününde “Gazze biz geliyoruz” pankartı sergilendi.

KANSERİ YENEN MİKİK TARAFTAR SEREMONİYE KATILDI

Geçtiğimiz günlerde kemik kanserini yenen 6 yaşındaki Galatasaray taraftarı Barış Begdili, Çaykur Rizespor maçı öncesinde takımla beraber seremoniye çıktı. Barış, seremoni sonrasında sarı-kırmızılı takımla fotoğraf çektirdi.